Dopo il pareggio contro l'Atalanta, l'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato così a Sky Sport: Nel primo tempo avremmo meritato di andare in vantaggio, nella ripresa l'Atalanta è cresciuta, ed è una squadra che mette in difficoltà tutti. Siamo stati poco bravi nella gestione della palla e nel ripartire, ma oggi il Genoa ha dimostrato di essere una squadra compatta e di avere delle idee, e capace di soffrire da squadra, contro un avversario che a inizio stagione avevo pronosticato sarebbe arrivato davanti alla Juve".



CARATTERISTICHE - "La base è quella: la compattezza, la solidità, l'attenzione. Poi i bravi giocatori devono dimostrarlo, dobbiamo dimostrarlo, e questa sera si sono viste le qualità dei giocatori che il Genoa ha. Penso che un allenatore abbia la sua personalità, le sue idee, il suo metodo di lavoro. Ognuno ci mette del suo in quel modo".



AFFETTO - "Sono contento di sentire tutto questo affetto e soprattutto la stima nella persona".



LAMMERS - "Ho in rosa Destro, Scamacca, Pandev, Pjaca, Shomurodov... Abbiamo cinque attaccanti, fra primi centravanti e secondi attaccanti. Abbiamo una rosa abbastanza ampia".



STROOTMAN - "Mi sembra un ragazzo pulito. Poi se sta bene ci può essere molto utile. Però lui è un centrocampista. Lammers lo conosco molto bene, l'ho visto giocare in Olanda e mi è sempre piaciuto, ma sono contento degli attaccanti che ho".