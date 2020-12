Contratto fino a fine stagione con rinnovo automatico per altri dodici mesi in caso di salvezza: sono queste le condizioni del contratto che legherà per la quarta volta Davide Ballardini al Genoa.



L'accordo tra l'allenatore ravennate ed il club rossoblù sarebbe già stato raggiunto da giorni, tanto che il pareggio rimediato dal Grifone lo scorso mercoledì contro il Milan non avrebbe fatto altro che allungare soltanto temporaneamente l'esperienza ormai agli sgoccioli di Rolando Maran sulla panchina ligure.



Ballardini è atteso in città domani mattina per mettere nero su bianco il vincolo con la squadra che ha allenato per l'ultima volta due anni fa, prima di essere sollevato dall'incarico nell'ottobre 2018.