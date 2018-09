Vigilia di campionato per il Genoa e consueta conferenza stampa pregara per Davide Ballardini. Dalla sala stampa di Villa Rostan il tecnico rossoblù ha anticipato quale Grifone vedremo domani sera a Marassi contro il Chievo: “Qualche cambiamento tecnico sicuramente ci sarà ma non necessariamente sarà dettato dal turnover. Di certo continueremo con la difesa a tre perché credo che sia giusto continuare così".



Ciò che dovrà necessariamente cambiare rispetto a domenica scorsa deve essere l'atteggiamento della squadra: "Nelle due trasferte ci è sempre mancata un po' di sicurezza di squadra - ha proseguito Ballardini - siamo scesi in campo in maniera superficiale, cosa che non è da noi. Dobbiamo tornare ad essere più compatti, solo così ritroveremo la solidità e la concretezza dell'anno scorso. Comunque non dimentichiamoci che abbiamo pur sempre sei punti in classifica".



Un accenno infine ad alcuni dei singoli più chiacchierati delle ultime ore: "Sandro è un elemento importante ma non è ancora pronto per giocare un'intera partita. Rolon ha bisogno di avere di fianco a sé centrocampisti prestanti e di stazza. Marchetti non giocava da tanti mesi e ha bisogno di un po' di tempo per ritrovarsi definitivamente”.