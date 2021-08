Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla ai canali ufficiali del club rossoblù prima della sfida con l'Inter: "Un'Inter come quella che abbiamo lasciato, forte e chiara in quello che fa durante la partita. Hanno cambiato due giocatori ma li hanno cambiati con dei giocatori altrettanto bravi. Squadra forte, compatta e con grande talento, la solita Inter. Prima di campionato? Non siamo ancora apposto, ma certamente siamo seri, motivati e vogliamo fare una bella partita contro, probabilmente, i più forti del campionato. Cosa servirà? L'impegno c'è, la voglia di fare benissimo c'è. E' chiaro però che siamo ancora in costruzione".