Martedì di vigilia per il Genoa, atteso domani dalla sfida interna con il Benevento nell'ultimo turno infrasettimanale di questo campionato.



Una gara delicata, classifica alla mano, che secondo Davide Ballardini non sarà tuttavia decisiva per il futuro del Grifone: "Non credo sia un match-point - ha detto il tecnico nella consueta conferenza pre-gara - Sarà una partita molto importante ma non si deciderà tutto domani sera. Mi sembra che il Genoa stia bene e sia pronto per fare una buona gara".



Sul possibile rientro di Zappacosta, fuori contro il Milan ma tornato ad allenarsi in gruppo, Ballardini non si sbilancia: "Stamattina si è allenato con la squadra e domattina faremo le ultime valutazioni per vedere se potrà essere in campo o meno".



Sull'avversario di turno: "Mi aspetto un Benevento forte, con un'idea di gioco chiara che sta facendo un buonissimo campionato. Hanno preso tanti giocatori di qualità che stanno dimostrando tutto il loro valore. Hanno fatto dei risultati straordinari. Penso che sarà una partita molto equilibrata e noi dovremmo essere bravissimi per competere contro una squadra che fino ad oggi è sempre stata molto presente".



L'allenatore è poi tornato sulla delusione mostrata dai suoi ragazzi domenica al termine della gara persa con il Milan: "Abbiamo fatto una grande partita, giocando alla pari con una grande squadra. Ma quella di domani sera sarà tutta un'altra partita".