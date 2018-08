Prima conferenza stampa della stagione per Davide Ballardini che questo pomeriggio dal Centro Signorini di Pegli ha parlato con i giornalisti della sfida di domani sera tra il suo Genoa e il Lecce valida per il terzo turno di Coppa Italia: " Favilli, Romero, Sandro e Medeiros non saranno disponibili - ha anticipato il tecnico romagnolo - Riguardo alla formazione per ora giocheremo con la difesa a tre e davanti con due o tre attaccanti".



Riguardo agli obiettivi stagionali Ballardini ha detto: "Il Genoa deve puntare al traguardo più lontano anche in Coppa Italia. Si tratta di un piacere, ma anche di un obbligo: quello di dare sempre il meglio di sé".



Sull'organico messogli a disposizione dalla società: "Abbiamo una rosa di giocatori seri, fieri e volenterosi di vestire la maglia rossoblù. Si può vedere chiaramente la voglia nei loro occhi. Penso che la rosa ad oggi sia completa. È chiaro che ci sia qualcuno in attesa di trasferimento".



Sul mercato in uscita: "Sono andati via calciatori di valore e dallo spessore importante come Perin, Izzo e Bertolacci. Però ne sono arrivati altri motivati e felici di indossare questa maglia. Privilegio anche per me che li alleno".



Ballardini ha infine parlato di quello che si aspetta come mentalità dalla sua squadra: "Rispetto alla scorsa stagione dobbiamo avere più qualità in fase di possesso, oltre alla “voglia” di recuperare palla nella trequarti avversaria. Ci manca Sandro ma abbiamo altri centrocampisti con caratteristiche diverse dal regista classico".