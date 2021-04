Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia: "L'andata? Era una partita che si giocava contro una squadra consolidata e che aveva una posizione di classifica ottima. Questo era allora. Oggi ci troviamo con gli stessi punti. Lo Spezia è una sorpresa piacevole di questo campionato e questo è quello che è successo da quella partita a oggi. Match decisivo? Rappresenta una partita molto importante per la classifica. Le partite da fare sono poche e ogni gara ha un peso sempre più rilevante. La salvezza? Penso che non ci sia una quota salvezza perché dietro ci sono squadre di altissimo livello. E quindi le squadre di altissimo livello, da qui alla fine, faranno certamente delle prestazioni e faranno dei punti. Oggi quanti punti servono non lo so dire"