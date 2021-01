Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla a Sky dopo la vittoria contro il Cagliari: "La mia media punti alta? Non lo so come faccio. Direi che con competenza, sensibilità. Col lavoro sul campo ci siamo rialzati. Se aiuta l’appoggio dei tifosi? Aiuta, perché ti danno amore e responsabilità. C’è stima e affetto, ma ti fanno sentire anche la responsabilità di far bene. Qui si sente più che in altre piazze".



Su Destro: "Mattia è sempre dentro la partita. Quando c’è da attaccare lui è presente, quando si deve dare una mano lui c'è. Per me lui è questo, un calciatore totale. Giocando così alla fine il premio del gol arriva".