Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla a Sky Sport dopo lo 0-0 in casa del Torino: "L'ambizione è quella di giocare il prossimo turno una buona partita, sabato contro il Verona. Il Genoa prova a fare la partita, poi è chiaro che ci siano difficoltà. Noi proviamo a creare occasioni, ne abbiamo avute tre chiare. Sappiamo anche soffrire. Il Toro è una squadra fisica, è stata una partita molto equilibrata. Con umiltà abbiamo dato fastidio".



SU ROVELLA - "Ha fatto una buonissima partita, ha qualità e soprattutto serietà e semplicità. Non potrà altro che migliorare. È un bene per lui e per chi lo allenerà".