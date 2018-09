"Nella mia vita ho poche certezze. Ma tra queste c'è il fatto che Pepito Rossi non abbia mai fatto uso di sostanze proibitive": a poche ore dall'uscita della notizia relativa alla presunta positività al doping dell'ex attaccante di Genoa e Fiorentina, Davide Ballardini, fino a pochi mesi fa suo allenatore in rossoblù, mette pubblicamente la mano sul fuoco circa l'innocenza dell'attaccante italoamericano.



Nel corso della conferenza stampa di presentazione all'incontro di campionato di domani sera contro il Chievo il tecnico romagnolo ha voluto prendere una forte presa di posizione per difendere Giuseppe Rossi, dicendosi sicuro della sua assoluta buonafede.



Un attestato di fiducia che sicuramente farà piacere al 31enne del New Jersey in queste ore per lui molto difficili.