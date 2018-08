Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa: "Nessuna particolare emozione per questo debutto. Solo il desiderio di fare una buona partita dopo averla preparata per tutta la settimana. Abbiamo tutte le premesse per fare una buona stagione. La nostra testa va spesso alla tragedia di Ponte Morandi. Genova ha cuore, disponibilità e generosità. Favilli ieri ha avuto un fastidio al bicipite femorale. Vedremo come starà domani, se utilizzarlo o meno. Sarà un campionato molto combattuto con tutte le squadre che si sono rinforzate con buon senso. Al momento la nostra situazione difensiva parte dai tre uomini. Criscito può giocare in più ruoli perché ha grande senso del gioco. Lazovic dall'altra parte darà equilibrio".