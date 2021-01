L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini ha dichiarato a Sky dopo l'anticipo di campionato vinto 2-0 contro il Bologna: "Forse gli avversari credono che noi non siamo così bravi... Oggi non abbiamo creato tanto, ma neanche concesso. Dobbiamo fare molto di più nel gioco perché così è difficile, però lo spirito di squadra è quello giusto. Ho tolto Eboa Ebongue perché non lo vedevo attento alla partita".