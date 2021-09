Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato così della sfida con la Fiorentina: "Quella di Italiano è una gran bella squadra. E’ così per l’atteggiamento, per il gioco, per le qualità che dimostrano come squadra e nelle individualità. Sono d’accordo: gran bella squadra. L’atteggiamento che abbiamo avuto nel primo tempo che non è stato buono per nulla. Invece, l’atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo tempo: a prescindere da come eravamo messi in campo, volevamo fare la partita e volevamo mettere in difficoltà gli avversari. La differenza tra il primo e il secondo tempo è stata nell’atteggiamento, nel furore, nella rabbia e nella voglia di ribaltare il risultato che ci abbiamo messo. Dobbiamo agire da squadra dal primo all’ultimo istante, perché altrimenti se tu non sei presente in ogni momento della partita loro ti possono davvero far male. Occorre agire da squadra, con quella chiarezza e quella aggressività, con quel furore, con quella qualità, perché il Genoa ha qualità: mettendo tutte queste componenti ce la possiamo fare".