Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria in rimonta dei suoi ragazzi sul Parma: "Il primo tempo è stato la frazione più brutta da quando io sono qui. Non eravamo da nessuna parte Eravamo lunghi e larghi. Abbiamo fatto molto male. Nel secondo, invece, la squadra è stata squadra. Bisogna sottolineare che il Parma ha da cinque anni lo stesso allenatore. Il Parma è una squadra che fai fatica a spiegarti come mai sia lì, o meglio te lo puoi spiegare con le difficoltà che ci sono nel nostro campionato. Dopo un primo tempo bruttissimo abbiamo giocato alla pari, abbiamo vinto e va bene tutto. Sono contento della reazione e di quello che abbiamo fatto nel secondo tempo".Sull'ingresso, decisivo, di Scamacca e sulle altre punte: "Tutte le squadre, dal Crotone in su, hanno quattro o cinque giocatori in attacco di livello. Il nostro campionato è questo. Noi abbiamo dei giocatori in attacco capaci che a volte stanno bene ed altre volte stanno meno bene. Dobbiamo sfruttare le loro qualità.bisogna capire quando muovere la palla, bisogna capire quando muoversi senza la palla,e questo è il premio che ha ricevuto questa sera".Ballardini ha poi chiuso il suo intervento con una considerazione sulla classifica del Grifone: "Non so dire quanto valga il Genoa.Io posso parlare dal primo allenamento che ho fatto con la squadra. Ho avuto la fortuna è di avere delle persone di spessore. Con le persone di spessore anche le enormi difficoltà che c’erano, che ci sono e che ci saranno comunque le superi o quantomeno le affronti e cerchi di tirare fuori il meglio perché hai una squadra seria".