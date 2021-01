Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita col Sassuolo: "E' una società molto seria e molto forte. Le scelte sui giocatori sono altrettanto importanti perchè hanno in rosa giocatori di primissimo livello". Sulla corsa salvezza: "Servirà tutto: la squadra, le motivazioni, la fame quotidiana di cercare di essere sempre più bravi".



Sul mercato: "Ho parlato con la società, con il direttore sportivo e quindi c'è stato un incontro. Abbiamo le idee chiare su quali possono essere i ruoli che vanno ad aiutare la nostra squadra".