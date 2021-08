L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha commentato l'episodio del gol annullato a Pandev contro il Napoli: "Non è fallo. Io ho visto 4-5 calciatori del Napoli che si sono messi a ridere perché anche loro erano convinti che fosse valido il gol. Non m'interessano queste cose però, un arbitro può commettere degli errori in buona fede, come succede a calciatori e allenatori".