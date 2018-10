Le condizioni del suo Genoa verso la sfida col Parma e non solo. Così Davide Ballardini ha parlato oggi in conferenza stampa.[adv]BIRASCHI - “Dovrebbe essere convocato. Come con Lapadula l'anno scorso, Biraschi che vuole rimanere in campo con il dito rotto sono bei segnali, ma domani quello non conta nulla. Questi segnali ci devono essere in ogni giorno della settimana”.SANDRO - "Si allena sempre di più con i compagni. Certamente ha bisogno di fare allenamenti differenziati, perché ne ha bisogno, ma il suo percorso è quello”.KOUAMÉ - “Non me lo aspettavo così decisivo. Io lo conoscevo perché lo avevo visto più di una volta con la maglia del Cittadella. Allenarlo lo vedi che è un ragazzo con qualità. Certo che deve crescere ma è un ragazzo serio e ambizioso che si dà da fare. Ha ancora ampi margini di miglioramento. E credo che li sfrutterà”.FAVILLI - "Si è allenato bene durante la settimana. E' un ragazzo interessante. Abbiamo la fortuna di avere in attacco tutti ragazzi con qualità e con caratteristiche diverse l'uno dall'altro. Come detto in passato, rispetto all'anno scorso il Genoa si è rinforzato in attacco".INDISPONIBILI - “Lisandro Lopez, Rolon, Romero ha giocato ieri con la Primavera e lo consideriamo dalla prossima settimana a pieno regime con la squadra”.CRISCITO - "Lo avevo avuto la prima volta al Genoa e faceva il terzino. Se si gioca a quattro fa il terzino, se si gioca a tre si gioca più a suoi agio a fare il terzo centrale di sinistra. Io ho detto che lo farei giocare anche da regista. Mi piace come interpreta il gioco".PIATEK - "Noi siamo dei maestri nella difesa, quindi le squadre si preparano benissimo ad affrontare gli attaccanti avversari. Detto questo, Piatek si dà da fare e fa tanto in partita. Poi in quel tanto che fa riesce ad essere incisivo".MEDEIROS - “Gioca poco? Sta bene. Certamente è un giocatore che se sta bene è da prendere in grande considerazione. Per come giochiamo ora probabilmente lui si trovare meglio a fare il trequartista. Lo abbiamo provato a Roma con la Lazio e ha fatto una buona partita ma non è stato sostenuto dai compagni".