Davide Ballardini lo aveva detto non più tardi di due giorni fa, al termine del triangolare amichevole di Magdeburgo: "la rosa del Genoa è troppo ampia, così non si può lavorare". Questo più o meno il senso delle parole rilasciate dal tecnico romagnolo in terra tedesca. Parole a cui oggi hanno seguito i fatti.



Nel diramare la lista dei convocati che prenderanno parte alla seconda parte della preparazione estiva, in programma da domani a domenica prossima a Riscone di Brunico, Ballardini ha escluso quattro giocatori. Si tratta dei difensori El Yamiq e Rossettini e degli attaccanti Galabinov e Asencio.



Nell'elenco non figurano neppure gli infortunati Calegari e Sandro che passeranno i prossimi giorni a Genova nella speranza di recuperare il prima possibile dai rispettivi infortuni. Fuori anche Cristian Romero, ma solo temporaneamente e per motivi personali. Il difensore argentino è infatti rientrato in patria per espletare alcune esigenze burocratiche e tornerà ad aggregarsi con il gruppo rossoblù probabilmente già la prossima settimana. Assenti dalla lista infine anche i due reduci dal mondiale Oscar Hiljemark e Diego Laxalt che rientraranno alla base soltanto ai primi di agosto.



Questa la lista dei convocati: PORTIERI Marchetti, Radu, Vodisek, Russo DIFENSORI Spolli, Gunter, Criscito, Biraschi, Pereira, Lakicevic, Zukanovic CENTROCAMPISTI Romulo, Mazzitelli, Lazovic, Bessa, Omeonga, Zanimacchia ATTACCANTI Piatek, Lapadula, Kouamé, Pandev, Spinelli, Medeiros