A Sky Sport, Davide Ballardini ha parlato così della vittoria del suo Genoa contro il Bologna: "Non avevamo molti esterni di ruolo, ma abbiamo giocatori molto disponibili. Questa è la nostra forza: la bravura e la disponibilità. La gioia è straordinariamente forte. Le difficoltà erano tante da superare. Il Genoa nel suo percorso ha fatto partite di altissimo livello e ha meritato tutti i punti conquistati. Non posso dire se continuerò o meno. Penso sia giusto parlare col presidente per aver chiaro cosa fare da qui in avanti. Se l'idea è condivisibile, si andrà avanti. Io le idee che ho le devo esternare al presidente".