Davide, allenatore del, presenta in conferenza stampa il derby con il: "Servirà cuore, testa, gambe e idee chiare. Metteremo in campo tanta corsa con tempi giusti e negli spazi giusti. Servirà anche la qualità e abbiamo ragazzi che ne hanno tanta"."Ci sono partite, poi c'è il derby. Tutte le sfide sono impegnative ma la stracittadina è la gara delle gare. Dico cose ovvie: ci tieni sempre a fare bene ma qualcosa in più nel derby vorresti sempre metterla"."Mi aspetto intanto una bella partita, abbiamo dimostrato sia noi che loro di poter fare belle prestazione. Ci sarà intensità e sarà molto combattuta. Entrambe le squadre vorranno vincere, sarà una gara entusiasmante. Noi abbiamo una posizione in classifica, loro ne hanno un'altra, questo deve essere chiaro. Siamo concentrati sulla nostra"."Credo che abbia talmente tanta esperienza e buon senso, oltre alla bravura, che la sua carriera parla da sola. Noi abbiamo portato idee, allenamenti e scelte con un rapporto sincero con i giocatori. La tranquillità è un lusso da conquistare ogni giorno. Non siamo arrivati e abbiamo portato la tranquillità, ce la siamo guadagnata".Penserò alle persone che ci vogliono bene e che non potranno esserci, condividendo con noi momenti belli e difficili. Mi dispiace, abbiamo tanti tifosi e sentiamo la responsabilità. Averli vicino a noi sarebbe stato diverso".