Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla in vista della sfida contro l'Udinese ai microfoni di Genoa Channel: "Credo in una grande condizione mentale, fisica e tecnica perché ultimamente hanno fatto delle grandissime prestazioni contro squadre importanti. Hanno dimostrato come squadra e come giocatori di essere molto competitivi, di stare bene. Troveremo una squadra che è al pieno della condizione fisica, tecnica e mentale. Il Genoa per me sta bene. E' una squadra che è in salute. Bisogna che non diamo troppa confidenza nelle nostre qualità e nel nostro essere squadra perché se non siamo così attenti, umili, se non abbiamo quella generosità e anche quella qualità che abbiamo dimostrato diventiamo una squadra che non è così forte come abbiamo dimostrato di essere".



SULL'UDINESE - "De Paul è un giocatore di uno spessore diverso. Ma l'Udinese ha tanti giocatori di grande personalità, forza e qualità. Loro sono dei maestri nella scelta dei giocatori. Troveremo una squadra che in tutti i reparti ha dei giocatori di notevole spessore. Lo hanno dimostrato contro le squadre come Inter e Milan di avere una forza e una personalità straordinarie. Perin e Pandev? Sono recuperati, pensiamo di sì. Poi domattina faremo un altro allenamento. Ma ad oggi sono recuperati. Stanno bene".