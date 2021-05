In attesa di finire il campionato, con l'ormai del tutto inutile sfida di Cagliari, in casa Genoa regna la curiosità nel capire quale sarà il destino diMalgrado un rinnovo automatico del contratto, scattato con il raggiungimento della salvezza, la permanenza del tecnico romagnolo appare tutt'altro che scontata. E le parole da lui stesso esternate dopo la decisiva vittoria con il Bologna di mercoledì sera avevano in qualche modo evidenziato la presenza di qualche divergenza con la società. "Non so se resterò - aveva dichiarato l'allenatore - Se c'è un’idea condivisibile si va avanti assieme, sennò faremo come le altre volte". Frasi da molti lette come il prologo dell'ennesimo addio tra l'allenatore di Ravenna e il club più antico d'Italia.Sabato, al termine della sfida con l'Atalanta,, correggendo un po' il tiro e passando la palla nelle mani del Joker: "- ha affermato il tecnico riguardo al proprio futuro - Poi nel mezzo ci stanno tante altre cose ma la prima parola e l’ultima parola spettano sempre al proprietario".Come dire: io ci sono e sono pronto a restare. Ora tocca agli altri...