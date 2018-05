Intervistato da Sky Sport a margine di Football Leader 2018, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato anche di Mattia Perin, obiettivo della Juventus: "È uno dei portieri più forti che abbiamo in Italia, se non il migliore in assoluto. Per ora è qui, fino a quando non andrà via ce lo godremo fino in fondo. Non abbiamo pensato a nessun sostituto per ora".