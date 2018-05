L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha presentato in conferenza stampa il penultimo impegno stagionale contro il Benevento: ”Il Benevento ha sempre detto la sua contro qualunque avversario. Ha un gruppo di livello e questo testimonia l’alto livello di questa Serie A. Abbiamo un impegno serio e dobbiamo mantenere la nostra serietà. Forse mancheranno le motivazioni, ma non possiamo permetterci di essere molto sereni. Armando Izzo ha buone chance di essere utilizzato domani. Ci sarà un po' di turn-over, ma non sarà una partita di esperimenti. Perin ha un leggero fastidio all'adduttore e per questo non è convocato per pura precauzione. Giuseppe Rossi ha fatto bene contro la Fiorentina. Il suo percorso deve essere propedeutico alla stagione che verrà più che a questo finale di campionato. Spolli sta meglio. Non è in condizioni ottimali, ma può giocare. Bertolacci è molto contento in questo momento perché sa di rappresentare una società importantissima”.