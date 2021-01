Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Davide Ballardini ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Sarà una gara difficile, ma abbiamo la voglia di renderla difficile anche a loro. Stanno bene, ma anche noi non stiamo male".



SU STROOTMAN E ONGUENE' - "Mi sembrano due giocatori forti, hanno grande entusiasmo e voglia di dimostrare che possono essere utili. Mi sembra stiano bene, fisicamente sono pronti".



SUI DUBBI DI FORMAZIONE - "La partita di Coppa è stata solo una conferma, giocare contro la Juve con quell'attenzione, serietà e personalità è stato molto piacevole, ma non avevo grandi dubbi".



SULLA PARTITA - "Servirà una grande partita. L'Atalanta ha la serenità e il tempo per preparare la partita, sono pari alle più forti italiane".



SU PANDEV - "E' tornato in gruppo, sarà convocato".