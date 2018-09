Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa al termine della partita vinta sul Bologna: "Lo spirito è quello giusto, bisogna avere quella voglia. Poi viene tutto il resto. Il meglio di te lo devi ricercare in ogni momento della partita con attenzione e furore perchè anche se per un attimo pensi di poterti risparmiare non sei un giocatore da Genoa".



Su Piatek: "E' un ragazzo molto interessante però siamo all'inizio. In Italia si fa presto ad esaltare un giocatore e poi dopo non vedi l'ora di sparargli addosso. Si sta meritando tutto ma siamo solo all'inizio. Ha fatto tanto e ha fatto niente. Deve cercare di migliorarsi ogni giorno perché penso che possa diventare un giocatore da grande squadra".