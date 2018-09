Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Sandro Ieri era a riposo, oggi penseremo a come agire dopo l’allenamento. Potrebbe essere convocato. Marchetti ha sempre la giusta agitazione positiva, a me piace così. Deve solo pensare a lavorare in allenamento per migliorarsi, non alla singola partita. Kouamè ha avuto un permesso per la nascita del figlio, mercoledì ha ripreso ad allenarsi".



SULLA LAZIO - "La Lazio è una squadra molto forte con grande qualità, difficile da affrontare. Concede poco, attacca con chiarezza e tende ad avere il controllo della partita. Per affrontarli bisogna essere squadra e ci vuole la giusta cattiveria e altrettanta consapevolezza. Bisognerà essere organizzati a livello corale e saper leggere nel migliore dei modi le varie situazioni individuali".



SU GUNTER - "Ho la sensazione che sia un giocatore forte e interessante, può ricoprire più ruoli".