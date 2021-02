Nonostante fosse cercato da molti club, l'allenatore del Genoa Davide Ballardini può contare su Gianluca Scamacca per la seconda parte della stagione: "Sono contento sia rimasto. E' giovane e deve ancora migliorare nei movimenti senza palla - ha detto a La Gazzetta dello Sport - per dieci giorni è stato frastornato per le tante voci che si rincorrevano sul suo futuro. Ora vedremo il vero Scamacca".