Niente riposo. I ritmi serrati di un campionato che, almeno in questa settimana, non conoscerà soste impongono al Genoa di tornare al lavoro a meno di 24 ore dal fischio finale dell'ultima sfida, quella persa ieri non senza rimpianti nella San Siro rossonera.



All'ora di pranzo i rossoblù si sono ritrovati al Signorini Center per una seduta prevalentemente di scarico che rappresenta anche la prima tappa di avvicinamento al delicato incrocio di mercoledì sera contro il Benevento. La buona notizia per Davide Ballardini è il ritorno in gruppo di Davide Zappacosta, assente con il Milan e reduce da una settimana di lavoro differenziato conseguente al fastidio muscolare accusato contro la Juventus.



Il laterale laziale si candida quindi per una maglia da titolare con i sanniti.