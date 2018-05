Al terzo tentativo Davide Ballardini è riuscito in ciò che non gli era riuscito prima: guadagnarsi la conferma sulla panchina del Genoa.



Grazie alla terza salvezza conquistata subentrando in corsa, il tecnico di Ravenna dal prossimo luglio proverà la sensazione inedita di iniziare una stagione dal primo giorno di ritiro: "Non cambia molto rispetto al solito - ha dichiarato al Secolo XIX - Contano i rinforzi e credo che per il Genoa sia importante aggiungere a questa rosa, che è già composta da ottimi giocatori, quattro o cinque o sei elementi di gamba e qualità. Così facendo possiamo andare ad aumentare la forza e la sicurezza dei ragazzi che già abbiamo».



A proposito di rinforzi del mercato Ballardini ha le idee piuttosto chiare sulle qualità che dovrà avere chi arriverà e su chi vorrebbe continuare a vedere a Pegli: "Fisicità, forza, gamba e qualità. Giocatori in grado di dare fiducia all’intero gruppo. Penso a un difensore con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo, un regista classico, che dia sostanza e qualità dettando i tempi alla squadra, un attaccante diverso da Lapadula, un esterno diverso da Medeiros. Così la rosa si completa. E spero che Bertolacci resti".



Dipendesse da Ballardini, quindi, il centrocampista romano non si muoverebbe da Genova. E siccome le intenzioni di Bertolacci sembrano collimare con quelle del suo allenatore, ora non resta che convincere il Milan, proprietario del cartellino, ad assecondare il volere del tecnico e del ragazzo.