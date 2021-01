Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Crotone. "Il Genoa ha dei calciatori seri e capaci, appunto arrivano questi risultati. Ci sono calciatori di spessore e grande esperienza, oltre a questi giocatori io credo che ci sia tanto altro. Abbiamo anche la fortuna di avere Strootman, davanti ci sono attaccanti che si completano. Il Genoa è una squadra che gli altri fanno fatica ad affrontare. L'insieme ti porta ad essere compatto avendo sempre l'aiuto del compagno e ti porta a non subire gol da quattro partite.



Strootman sembra un leader.

"E' vero, il Genoa ha esempi importanti in squadra per i ragazzi più giovani. Strootman è un esempio, è un giocatore vero e si vede in campo".



Cosa pensa di Gasperini?

"E' un ottimo allenatore".