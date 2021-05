Correre ai ripari. È questo l'imperativo che regna in casa Genoa all'indomani dei responsi medici circa le condizioni fisiche diSeppur alle prese con infortuni muscolari di natura differente e con tempi di recupero altrettanto diversi,in vista del finale di stagione. Se per il capitano le speranze di un ritorno in campo a breve termine sono tutto sommato alte, per il compagno romano le possibilità sembrano decisamente molto più basse. In ogni caso entrambi dovrebbero quasi certamente marcare visita domenica prossima contro il Sassuolo.Due assenze che, sommate a quella di lungo corso di Luca Pellegrini, riducono al minimo le scelte nel reparto arretrato e lungo le corsie esterne del tecnico romagnolo., ad esempio,di ruolo: il destro Ghiglione, l'ambivalente Zappacosta e il desaparecido Czyborra, da settimane scivolato indietro nelle gerarchie dell'allenatore romagnolo.. Qui gli abili e arruolabili sono formalmente cinque ma due di questi, Zapata ed Onguene, sono ormai da tempo dei panchinari fissi.dunqueper gli ultimi quattro impegni della stagione. A meno che nel frattempo dall'infermeria non arrivino buone notizie.