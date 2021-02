Il tecnico delDavidei ha parlato ai microfoni di Genoa Channel in vista della sfida di domani contro il Verona:"Ci ha dato forza e consapevolezza ma quella è passata. Adesso c'è un'altra partita altrettanto importante e difficile contro una squadra molto chiara nell'idea di gioco che ha"."Sono due anni che stanno facendo molto bene. Sono stati molto bravi nella scelta dei giocatori, hanno un'idea di gioco molto chiara e questo penso sia la ragione degli ottimi risultati che hanno ottenuto fra le stagioni scorsa e anche quest'anno"."C'è la partita con Verona che va fatta al meglio. Poi per il resto non abbiamo altri pensieri se non di fare una bella partita col Verona"."Questi sono dati che ti responsabilizzano ulteriormente perchè, se hai fatto finora tutto questo, è altrettanto chiaro che da qui in avanti hai il dovere di essere altrettanto bravi. Per tutto quanto di buono fatto fino ad ora, sappiamo benissimo che non basta"."Io credo che questo sia il motivo trainante, ovvero di avere in rosa giocatori molto seri che ti mettono nelle condizioni migliori durante la settimana per allenarti e per chiedere tanto a loro. Tutto quello che hai ottenuto fino ad ora è il frutto di tutto questo. Ma da qui in avanti devi essere altrettanto bravo, educato, stimolato e coinvolto perchè c'è da fare ancora tanto"."E' un ragazzo che ha grande personalità, attenzione nella fase difensiva e bravissimo con il pallone nel far uscire i propri compagni. E' un difensore completo e trasmette attenzione, personalità ai compagni. I compagni sanno che hanno dietro un giocatore che ha tutte queste capacità e si sentono più sicuri. E' bene averlo sempre".