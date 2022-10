Alla vigilia del delicato match interno contro il Brescia è soprattutto uno il dubbio che occupa i pensieri di Alexander Blessin. Un dubbio che riguarda il centrocampo, reparto che ancora una volta potrebbe dover fare a meno di Kevin Strootman, almeno dal primo minuto.



L'ex Roma, uno degli uomini migliori in assoluto tra i rossoblù in questo avvio di stagione, continua a fare la spola tra Genova e l'Olanda per far visita al padre gravemente malato. Un andirivieni che ovviamente non gli consente di allenarsi con regolarità, anche se poi, come dimostrato sabato scorso contro la Ternana, quando viene chiamato in causa il suo contributo è sempre positivo e a volte addirittura decisivo per la causa del Grifone.



Qualora Blessin dovesse decidere di risparmiare a Strootman la prima parte di gara contro i lombardi, a prenderne il posto sarà nuovamente Milan Badelj, altro elemento di grande spessore dell'organico rossoblù. Il croato scenderebbe in campo al fianco di Frendrup, riproponendo quel tandem della mediana che tanto bene ha fatto nelle scorse settimane.