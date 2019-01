A poco più di 24 ore dalla chiusura del mercato invernale il Genoa vuole chiudere l'attuale sessione con il botto.



Sistemato il centrocampo con gli arrivi di Sturaro, Radovanovic e Legader adesso la dirigenza rossoblù vorrebbe regalare a Cesare Prandelli l'ultimo tassello per completare l'organico. L'idea è quella di prelevare un trequartista da posizionare alle spalle del tandem offensivo composto da Sanabria e Kouamè.



Sfumato Pjaca, che ha deciso di restare a Firenze, ora l'attenzione dei liguri si sposta su altri due possibili obiettivi. Una pista porta verso Napoli dove il club azzurro sarebbe disposto a cedere in prestito il tedesco Amin Younes. Le preferenze del Genoa vanno Però verso Empoli, dove staziona Miha Zajc, 23enne sloveno vero gioiello del collettivo di Iachini. Arrivare a quest'ultimo tuttavia non sarà semplice vista la folta concorrenza presente sul ragazzo. Ma il Genoa forte della liquidità acquisita grazie alla cessione di Piatek potrebbe batterla facendo un pesante investimento su di lui.