Tra i vari profili ricercati dal Genoa in questo mercato di gennaio c'è anche quello di una seconda punta in grado di far tirare un po' il fiato a Goran Pandev.

Due, al momento, le piste più gettonate, entrambe però non prive di difficoltà.



YOUNES - Una porta a Napoli dove Amin Younes appare ormai in uscita. Il tedesco di origini libanesi è un vecchio pallino di Preziosi che l'ha seguito a lungo già ai tempi in cui militava nell'Ajax. Il numero uno rossoblù ha più volte nei mesi scorsi bussato alla porta di De Laurentiis per il giovane trequartista ma proprio le remore del giocatore a trasferirsi in Liguria hanno fin qui impedito anche solo il nascere di una trattativa vera e propria.



FALQUE - Complicata anche l'altra pista battuta dal Grifone che riaccoglierebbe a braccia aperte Iago Falque. Il Torino è disposto a privarsi dello spagnolo che a sua volta tornerebbe a Pegli più che volentieri dopo la felice esperienza maturata nel 2014-'15. L'ostacolo in questo caso è però rappresentato dalla condizioni fisiche dell'attaccante, reduce da un lungo periodo di stop.