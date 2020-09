Il matrimonio tra il Genoa e Mario Balotelli sta per essere consumato. Dopo giorni di trattative il club rossoblù e l'attaccante trentenne hanno trovato l'intesa che soddisfa entrambe le parti e nelle prossime ore l'operazione verrà condotta in porto. L'ex centravanti di Milan e Inter, svincolatosi dopo la non felice parentesi con il Brescia, si legherà al Grifone con un contratto di una sola stagione, ma con l'opzione di restare in Liguria anche per quella successiva nel caso in cui l'unione dovesse rivelarsi particolarmente positiva.



Prima di assistere alla fumata bianca, tuttavia, l'operazione dovrà essere definita negli ultimi ma decisivi dettagli, legati principalmente ai bonus che Balotelli dovrebbe raggiungere per aumentare il proprio stipendio. Non si tratterà soltanto di obiettivi legati al suo rendimento sotto rete o agli assist forniti ai compagni, ma con ogni probabilità anche al numero di presenze in campo. Un modo con cui il Genoa tenterà di mettersi al riparo dagli imprevedibili comportamenti di Supermario, il quale, dal canto suo, sarà stimolato nel dare il meglio di sé anche per provare a conquistarsi un posto tra i 23 che a giugno Roberto Mancini chiamerà in Azzurro.