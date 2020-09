L'arrivo sempre più vicino di Mario Balotelli al Genoa non esclude del tutto il ritorno in rossoblù di Antonio Sanabria.



Anche in giornate in cui il club più antico d'Italia ha dato un'accelerata decisiva per l'approdo a Pegli di Supermario, i contatti con il Betis per riavere l'attaccante paraguaiano non si sono mai interrotti. Rolando Maran spinge infatti per avere con sé l'ex punta di Sassuolo e Roma, il quale, dal canto suo, non ha mai nascosto la sua volontà di vestire nuovamente la maglia rossoblù.



Restano tuttavia da limare le distanze con il Betis che dopo aver rinunciato ai 18 milioni concordati nel gennaio 2019 con il Genoa, ora si accontenterebbe di incassarne la metà. L'offerta ligure, tuttavia, si è fermata a 7, incagliando un'operazione che ad ogni modo resta ancora aperta. Nonostante il recente interessamento del Verona per Sanabria, il Grifone è ancora convinto di poterlo riprendere con sé.