Alessandro Zanoli si avvicina sempre più al Genoa.

Dopo aver calcato il prato verde del Ferraris nella passata stagione con la maglia della Sampdoria, il 22enne emiliano è pronto per cambiare casacca e tornare ad essere protagonista a Marassi.



Il giocatore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in prestito ai rossoblù, lasciandosi convincere dalle parole importanti spese sul suo conto da mister Gilardino. Per il buon esito della trattativa manca però ancora l'ok del Napoli, club che ne detiene il cartellino.



Prima di privarsi del laterale destro, i partenopei vorrebbero assicurarsene il sostituto, individuando sul mercato il vice Di Lorenzo. Un'operazione che non pare in grado di scongiurare il passaggio in rossoblù di Zanoli, ma solo di allungarne i tempi di attuazione.

Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport.