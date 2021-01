Dopo solo sei mesi Mattia Bani pare destinato a salutare il Genoa per far ritorno in Emilia. Non al Bologna, però, il club da cui i liguri lo acquistarono in estate, ma al Parma.



L'intesa tra il Grifone e i ducali è stata trovata nella giornata di ieri sulla base di un prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 5 milioni per il prossimo giugno.



Una partenza, quella del difensore fiorentino, che impone un'immediata sostituzione per non lasciare troppo corta la coperta di Davide Ballardini. Secondo quanto scrive il Secolo XIX questa mattina gli uomini mercato rossoblù avrebbero già individuato in Victor Kovalenko il volto nuovo per completare il pacchetto arretrato genoano. Nazionale ucraino, il 24enne dello Shakhtar Donetsk potrebbe sbarcare a Genova in collaborazione con l'Atalanta che lo ha già bloccato per la prossima estate e potrebbe nel frattempo favorirne l'ambientamento in Italia prestandolo per sei mesi al club di Enrico Preziosi.