In attesa di conoscere il responso dei prossimi giri di tamponi, che potrebbero evidenziare la negativizzazione al Covid di almeno alcuni dei sette giocatori ancora contagiati dal virus, in casa Genoa si valutano con attenzione anche le condizioni di Mattia Bani.



Il difensore, arrivato ad inizio mese in prestito dal Bologna, lunedì sera contro il Verona ha fatto il suo esordio con la maglia del Grifone disputando un'ottima gara. Una gara tuttavia per lui interrotta ad una ventina di minuti dal triplice fischio a causa di un risentimento muscolare che lo ha costretto ad imboccare prematuramente la via degli spogliatoi.



L'infortunio patito da Bani non appare gravissimo, tuttavia trattandosi di un problema riguardante la muscolatura lo staff sanitario del Genoa vuole andarci cauto, per non rischiare pericolose ricadute che potrebbero aumentare il danno. Ecco perché il giocatore, che resta sotto osservazione, difficilmente potrà essere disponibile per la gara contro l'Inter che attende sabato sera i rossoblù a Marassi.