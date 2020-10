Otto anni dopo l'ultima volta, lunedì seraè tornato a vestire la maglia del Genoa. L'aveva fatto l'ultima volta nel maggio 2012, quando era uno dei giocatori più interessanti dell'allora Primavera rossoblù. L'atteso salto in prima squadra tuttavia non arrivò e il giovane difensore fu costretto a ripartire dal basso, scendendo fino alla Serie D.La sua carriera ripartì proprio da lì, con addosso i colori della squadra del suo paese, Borgo San Lorenzo, nel Mugello.Lunedì sera, contro il Verona, Bani è sceso in campo dal primo minuto, disputando un ottimo incontro ma arrendendosi al 70' ad un guaio muscolare che l'ha costretto alla sostituzione. Un problema che non ha impedito al Genoa di mantenere comunque inviolata la propria porta e al giocatore di festeggiare l'ottima prova individuale e collettiva a fine gara su Instagram.Ma, società che lo ha ceduto in prestito proprio al Grifone a fine mercato,Il post di Bani è stato infatti letteralmente invaso daiin Emilia.anche quello di un sostenitore d'eccezione, l'ex Presidente della Camera dei Deputati. Il parlamentare, in realtà, si è limitato a fare i complimenti al giocatore, scrivendo un breve commento di congratulazioni correlato un cuoricino rosso e da uno blu. Difficile però pensare, conoscendo la sua fede calcistica, che il riferimento cromatico possa essere accostato al Genoa.