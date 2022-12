“La Serie B è da sempre un campionato molto complicato. Se nessuno negli ultimi anni è mai riuscito a stravincerlo ci sarà un motivo": con queste parole Mattia Bani, difensore del Genoa, ha provato a spiegare in parte le difficoltà incontrate dai rossoblù nella prima parte dell'attuale stagione agonistica.



Intervenuto ad un evento organizzato dal club e riservato al settore giovanile del Grifone, l'ex di Bologna e Chievo ha poi aggiunto: "Anche le altre squadre che sono retrocesse, come Cagliari e Venezia, stanno faticando, ma noi vogliamo tornare a fare risultato fin da domenica. E per farlo c'è un solo modo: dobbiamo lavorare tutti insieme“:



Bani ha parlato anche delle recenti polemiche sorte in seguito alle pungenti dichiarazioni rilasciate, a proposito dei suoi calciatori, da Alexander Blessin dopo la sconfitta di Perugia, negando che ci siano fratture tra il tecnico e la squadra: “Con il mister abbiamo parlato come tutte le altre settimane. Abbiamo analizzato gli errori e le cose su cui migliorare. Siamo sempre stati tutti uniti e focalizzati verso un unico obiettivo“.