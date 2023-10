ha parlato a Dazn dell'inizio di stagione del suo Genoa: “Penso che, giocavamo contro una squadra molto forte, che si era preparata in anticipo rispetto a noi per via delle coppe europee.avendo tanti esordienti che hanno capito cosa sia il campionato di Serie AIl vicecapitano rossoblù ha poi espresso il suo giudizio su“È un giocatore forte, una prima punta classica. Ha buono spunto fisico, è rapido, è bravo tecnicamente:. Non lo conoscevo più di tanto, lo avevo visto in Nazionale, ma subito dai primi giorni si vedeva che avesse grandi qualità.. Ha un carattere sudamericano, argentino, si porta sempre questo sole dentro. Ha sempre il sorriso, ha voglia di lavorare: un ottimo acquisto anche dal punto di vista della persona”.Sul futuro in Nazionale dell'italo-argentino Bani ha aggiunto: “Sarà un giocatore molto importante. Può esserlo perché ne ha tutte le qualità.Sa calciare di destro e sinistro, sa colpire di testa, è un giocatore completo, come richiede il calcio di adesso”.Qualche riflessione infine sui tifosi rossoblù “Indosso la maglia del club più antico d’Italia, uno dei migliori nella storia del calcio italiano. È un grandissimo onore ricevere questi attestati di stima, ma allo stesso tempo sai che ogni settimana devi farti trovare pronto per ripagare l’affetto di questa gente straordinaria.Con la squadra lo facciamo per un’ulteriore carica: non che ce ne sia bisogno, ma è un’ulteriore iniezione.È giusto sfruttarla questa atmosfera”.