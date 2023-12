Mattia Bani è pronto a rientrare in campo e riprendere il suo posto al centro della difesa del Genoa.



Dopo aver saltato le ultime gare a causa di un problema muscolare, il difensore toscano sarà nuovamente al fianco di Radu Dragusin venerdì sera nell'anticipo di campionato contro la Juventus. A confermarlo è stato lo stesso diretto interessato a margine della festa delle giovanili rossoblù avvenuta ieri sera: "Sono pronto. Con la Juve ci sarò - ha assicurato Bani - Sappiamo che per noi sarà una partita difficile, contro una squadra forte che si sta giocando il campionato con l’Inter. Ma ci stiamo preparando bene e vogliamo farci trovare pronti".



Il vicecapitano del Grifone ha parlato anche dei tanti punti persi nei minuti finali delle gare: "Sicuramente dobbiamo migliorare. Le partite durano 90 minuti, dobbiamo saperli gestire tutti. Abbiamo buttato via tanti punti che avremmo meritato di conquistare. Tuttavia siamo in linea con quelli che erano i nostri obiettivi di classifica".