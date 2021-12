Per decisione pressoché unanime, il migliore in campo ieri sera a Marassi tra Genoa e Atalanta è stato senza dubbio il difensore rossoblù Mattia Bani.



Intervistato da Sky Sport a fine gara, il giocatore ha commentato così il pareggio a reti bianche tra liguri e lombardi: "Oggi abbiamo meritato il punto contro una squadra forte. Eravamo in un momento difficile ma siamo scesi in campo con lo spirito giusto e sono contento della risposta della squadra. Avevamo bisogno di una gara come questa giocata col cuore davanti ai nostri tifosi. Dopo la sosta dobbiamo ripartire con questa forza. Ora godiamoci questo pareggio".



Sulle possibilità di vincere la gara con l'Atalanta, Bani ha aggiunto: "Quando sei sullo 0-0 ogni palla può essere quella buona. Siamo stati bravi a non subire gol contro una squadra importante".