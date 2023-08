Bari chiama, Genoa risponde. O almeno dovrebbe farlo.



Negli ultimi dieci giorni di mercato i due club affrettano le trattative per rispondere ad esigenze differenti. Da una parte ci sono i pugliesi che vogliono rafforzare la propria rosa per tentare quella scalata verso la Serie A sfumata a pochi secondi dal termine del playoff lo scorso giugno; dall'altra c'è il Grifone che oltre a puntellare il proprio organico ha la contestuale necessita di sfoltirlo dai cosiddetti esuberi.



Urgenze che collimano e che hanno indotto i biancorossi a cercare tra i rossoblù le possibili risposte. Sono infatti almeno tre i giocatori di proprietà dei liguri entrati nella sfera d'interesse del Bari. Si tratta dell'esterno mancino Marko Pajac, del trequartista Mattia Aramu e del centravanti Massimo Coda.



Trattative slegate tra loro e con differenti percentuali di realizzazione. Tutte però accomunate da non poche difficoltà di realizzazione. Il laterale croato, ad esempio, pur convalescente dopo la rottura del legamento crociato patita ad ottobre, sembra intenzionato ad attendere una chiamata dalla Serie A; il fantasista piemontese è invece cercato anche dal Venezia, club in cui ha disputato le stagioni probabilmente migliori della sua carriera; il bomber campano, infine, è l'oggetto del desiderio di mezza cadetteria e se davvero lascerà Genova sarà lui a scegliere la sua nuova destinazione.