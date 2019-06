Se non siamo ai dettagli poco ci manca.



Come era stato preannunciato la giornata di ieri si è rivelata decisiva per il trasferimento di Antonio Barreca dal Monaco al Genoa. In verità la fumata bianca non c'è ancora stata ma le possibilità che l'esterno piemontese si trasferisca in Liguria crescono di ora in ora, tanto che l'ufficialità potrebbe arrivare da un momento all'altro.



L'ultimo aspetto da limare, stando a quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, è quello relativo alla durata del contratto del ragazzo. Barreca e il club del principato hanno attualmente un vincolo in scadenza a giugno 2023. Soglia che il ragazzo vorrebbe mantenere identica anche in rossoblù.



Il Genoa, che inizialmente aveva pensato di prelevare l'esterno sinistro soltanto in prestito, si è preso qualche ora per pensarci anche se molto dipenderà dal prezzo che il Monaco darà al suo cartellino.