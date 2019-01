Antonino Barreca è uno degli obiettivi principali del Genoa in questa finestra invernale di calciomercato.



Il Grifone, intenzionato a dare finalmente un padrone stabile ed affidabile alla propria corsia di sinistra, ha da tempo individuato nel 23enne del Monaco il candidato ideale per risolvere uno dei problemi emersi nella prima metà della stagione in corso. Nelle settimane passate i dirigenti rossoblù si sono esposti in prima persona con i colleghi monegaschi arrivando a chiedere il ragazzo in prestito per i prossimi 18 mesi.



Barreca, però, nonostante lo scarso impiego avuto fin qui nei suoi primi mesi in Costa Azzurra non sarebbe pienamente convinto di fare rientro in Italia, meditando di potersi giocare le sue carte con maggiore convinzione alla corte di Thierry Henry.