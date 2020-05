Sembra non esserci spazio nel Genoa del futuro per Antonio Barreca.



Il laterale torinese, arrivato il Liguria la scorsa estate in prestito dal Monaco, pare destinato a far rientro nel Principato al termine di questa stagione. Il Grifone, che inizialmente sembrava puntare forte su di lui, non pare intenzionato a far valere nei suoi confronti l'opzione di riscatto per assicurarsene la piena proprietà.



Partito con i galloni di titolare della corsia di sinistra con l'allora tecnico Aurelio Andreazzoli, Barreca nel corso della stagione è lentamente scivolato indietro nelle gerarchie dei tre tecnici alternatisi al timone rossoblù. Con Thiago Motta l'ex Torino ha disputato una sola gara, quella persa in casa con l'Udinese ad inizio novembre, mentre con Davide Nicola, dopo un iniziale fiducia, non ha più visto il campo dallo scorso 25 gennaio.



Una bocciatura evidente che di fatto anticipa quella che sarà la decisione sul suo futuro.